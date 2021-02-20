الكويت تعلن عن إجراءات جديدة للمسافرين إليها بسبب تحورات كورونا

أعلنت الحكومة الكويتية في بيان لها عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي، اعتبارا من غد الأحد، بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كورونا بسبب ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت سلطات الطيران المدني في البيان الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية، إن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة في إصابات وباء كورونا، سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية الكويتية لمدة 14 يوم على نفقتهم الخاصة، من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر».

وذكر البيان، أن الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة أيضاً من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر»، على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وقال البيان بأنه يستثنى من الحجز المؤسسي «المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج والطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج والقصر من هم دون 18عاما، ومسافرين من دون مرافق، وأعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبية» على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت إلا من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر».

وأعلنت الكويت تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 182460، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1034 حالة.

وقالت إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 148 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11100 حالة.