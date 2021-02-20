«حفتر» و«كوبيش» يبحثان سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

اتفق المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل وتسهيلها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، إن «كوبيش» و«حفتر» بحثا خلال اجتماع جمعهما في مدينة بنغازي شرق ليبيا، سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة، إلى أن المسؤولين بحثا فتح شريان ليبي رئيسي هو الطريق الساحلي على طول البحر المتوسط الذي يربط طرابلس ببنغازي إلى الغرب.

ووصل المبعوث الخاص إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أمس الجمعة، إلى بنغازي، في إطار زيارته الأولى لليبيا منذ تعيينه في منصبه في يناير الماضي، حيث التقى بعدد كبير من المسؤولين والفاعليين الليبيين.

وجدد «كوبيش» التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السابقة في ليبيا، ستيفاني وليامز، والدبلوماسي الأمريكي السابق جيفري فيلتمان، قالت إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» رفضت «الخوذ الزرق» تمامًا خلال المباحثات التي جرت خلال فترة تولي وليامز مهامها في البعثة الأممية، في إشارة إلى قوات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تعمل في مناطق النزاعات الأهلية.

وقالت وليامز وفيلتمان في مقال نشره معهد «بروكينجز» الأمريكي على الإنترنت، إنه بدلاً من «الخوذ الزرقاء»، اقترح المسؤولان، قوة مراقبين مدنية غير مسلحة صغيرة وقابلة للتطوير تحت إشراف البعثة الأممية مع تفويض محدود لمراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.