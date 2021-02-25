تعرف على أبرز 5 أغنيات تغنت للرئيس الراحل محمد مبارك

تغنى أبرز وأهم مطربي مصر والوطن العربي، للرئيس الراحل محمد حسني مبارك طيلة سنوات حكمه لمصر التي استمرت 30 عاما، والتي انتهت بعزله من منصبه في 11 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير، وكانت أغلبية تلك الأغنيات تهدى له في مناسبات حرب أكتوبر المجيدة أو بعد رحلات شفائه من المرض أو نجاته من محاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

أوبريت «اخترناه» أبرز عمل غنائي لمبارك في 30 عاما

ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز الأغنيات التي أهديت لمبارك:

أهم وأبرز أغنية ما زالت تحقق نجاحا واسعا حتى الآن هي أغنية «اخترناه» التي قدمت في مناسبة احتفالات أكتوبر وكتبها عبدالسلام أمين ولحنها عمار الشريعي، وشارك فيه كل من محمد الحلو، محمد ثروت، لطيفة، محمد العزبي، زينب يونس، حسن الأسمر، حسن فؤاد محمد نوح، محمد العزبي، محمد ثروت، مدحت صالح، أنغام، صفاء أبوالسعود، طارق فؤاد، حسن فؤاد، حسن الأسمر، نادية مصطفى، وتقول:

أول طلعة جوية

فتحت باب الحرية للأرض

والأوطان للأمة العربية

ومن أشهر المطربات العرب اللاتي تغنين لمبارك كانت الفنانة الجزائرية وردة التي قدمت له 3 أغنياته أبرزها أغنيتها الشهيرة «حبيب الشعب» كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي أيضا، والتي تقول فيها:

يا مبارك يا حبيب الشعب

يااه يا حبيب الشعب

يا زعيم عربي صحيح يتحب

ياااه حبيب الشعب

أنت إديت عمرك لبلادك

وبلادك شيلاك في القلب

عمرو دياب لمبارك «واحد مننا».. وهاني شاكر للراحل يا معلي راية الحرية

وقدم الفنان هاني شاكر أكثر من أغنية لمبارك أبرزها أغنية «يا معلي راية الحرية» التي يقول في مطلعها:

يا معلي راية الحرية

يا مقوي الوحدة الوطنية

غالي علينا وجوا عينينا

يحميك ربي لمصر ولينا

عشت يا غالي جبينك عالي

بإرادة حرة مصرية

أما عن أبرز أغنيات الفترة الأخيرة التي طرحت في حكم مبارك كانت أغنية الفنان عمرو دياب الشهيرة «واحد مننا» والتي طرحت أثناء الحملة الخاصة لمبارك لانتخابات الرئاسة 2005 ورغم أن شاعر الأغنية مدحت العدل نفى أن تكون الأغنية لمبارك إلا أن دياب كان قد أصر على غنائها أثناء حفل القوات الجوية عام 2007 وتقول:

اللي ضحى لأجل وطنه

لأجل ما يعود النهار

واللي اسم مصر دايما

كان له طاقة الانتصار

اللي حلمه حلمنا

واللي فرحه فرحنا

اللي نهر النيل بيجري

جوه دمه ودمنا

يبقى واحد مننا

أيوه واحد مننا

أما عن آخر أغنية كانت لمبارك فقد قدمها له الملحن عمرو مصطفى وقت ثورة 25 يناير وكتبها الشاعر عاصم أبو الخير بعنوان «تاريخ كبير» وكانت كلماتها تقول:

حرب وسلام وتاريخ كبير

مشوار بطل عاش

عمره كله عشان بلاده

عمر خراب وعمل كتير

حافظ على تراب البلاد ديه

طول حياته وعلشان

بطل من يومه سابها بأحترام

مقدرش يهرب قال هموت على أرضها

بلدي عزيز ومهما كان أهلي كرام

بكرة الحقيقة تبان وتظهر كلها

قولوا اللي ليه واللي عليه

مش لما تيجي سيرته فجأه بتنكروه