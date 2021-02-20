10 حالات محرومة من التصالح في مخالفات البناء: «باقي 40 يوما على المهلة»

40 يومًا على انتهاء مهلة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تتلقى الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية كل طلبات التصالح التي يقدمها المواطنين حتى 31 مارس المقبل، على أن يتمّ البت فيها من قبل اللجنة الفنية.

وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ التصالح فرصة للمواطنين لتقنين الوضع لبعض مخالفات البناء ومن يتخلف يقع تحت طائلة القانون، مبينًا أنَّ هناك حالات محرومة من التصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

ورصد المصدر، أبرز الحالات المحرومة من التصالح وهي:

1- حالات البناء التي تمت بعد صدور القانون لا تصالح بشأنها.

2- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

3- تخطي كردون المباني.

4- أي عقار حالته الإنشائية لا تسمح بوجود عدد كبير من الطوابق يتمّ رفض التصالح للطوابق المتجاوزة أو العقار بأكمله وفق الحالة حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة العقار.

5- لا يسمح بالتصالح على بناء في موقع مصنف ذو خطورة جيولوجية.

6- وفي حالة البناء على خطوط التنظيم لا يعتد بطلب التصالح.

7- لا يجوز التصالح على أي مخالفات تحاول طمس هوية المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

8- تجاوز قيود الارتفاع التي أقرّتها سلطة الطيران المدني.

9- أرض فضاء.

10- أي مباني تقام في أراضي تابعة للآثار

القضاء على تشوه العمران

وشرح المصدر، أنَّه يتمّ تلقي كل طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء لحين الفصل فيها، ولا يتمّ التصالح على أرض فضاء فقانون البناء اقتصر الأمر على المباني فقط، وأيضا أي مباني تقام في أراضي تابعة للآثار لا يتمّ التصالح بشأنها حفاظًا على حق الدولة.

ولفت إلى أنَّه لن يسمح خلال الفترة المقبلة بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وغير مقبول البناء العشوائي مرة أخرى، فأي أعمال بناء تتمّ خلال الأيام المقبلة ستتمّ وفق اشتراطات البناء الجديدة التي تهدف إلى استعادة المظهر الحضاري والجمال العمراني للبناء في المدن والاحياء والقضاء على أي مظاهر تشوه العمران فيما بعد.