الكنيسة تجدد تحذيرها للأقباط من نصابين يدعون جمع تبرعات لها

جددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإيبارشياتها، تحذيراتها للأقباط من عمليات نصب تتم باسمها واسم رجالها، بحجة جمع تبرعات مالية، مستغلين النزعة الدينية لدى الأقباط، حيث حذر الأنبا يوسف، أسقف تكساس وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية للأقباط الأرثوذكس، من قيام أحد الافراد باانتحال شخصيته وإنشاء إيميل وهمي بغرض جمع التبرعات والأموال لأغراض رعوية وخدمية.

وطالب الأنبا يوسف، من الأقباط في بيان رسمي، بعدم التعامل مع مثل هذه المراسلات الإلكترونية، لتجنب الوقوع ضحية النصب والااحتيال، قائلا: «على أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مراعاة التأكد من أي أمور مالية تتعلق بتبرعات كنائس الإيبارشية بالرجوع إلى كهنة الكنائس واللجان والخدام التابعين لها والمعروفين لدى شعب».

كذلك حذرت لجنة البر بمطرانية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، من جمع تبرعات باسمها، وقالت اللجنة فى بيان لها، إنه تلاحظ اعتياد مجموعة من الأشخاص جمع تبرعات مادية وعينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبطرق أخرى بحجة تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية للمحتاجين.

وأضافت اللجنة: «أن المطرانية غير مسؤولة عن هذه الكيانات وما يصدر عنها من تصرفات وأنه لا صلة بها مطلقًا».

كما أكدت اللجنة الكنسية، أن الجهة الوحيدة المنوطة بتقديم المساعدات الاجتماعية بكل صورها واستقبال التبرعات المادية والعينية وفقًا لدفاتر التبرع المعتمدة والمخصصة لذلك هي لجنة البر برئاسة ومتابعة الأنبا أبرام، مطران الفيوم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ويعاونه القمص بيشوي حلمي لوقا وعدد من الكهنة ومقرها كنيسة مارجرجس بالفيوم.

وأهابت مطرانية الفيوم، بالجميع التحقق والتدقيق في كل ما يتعلق بهذه الأمور.

وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الأخيرة، انتشار لظاهرة النصب على الأقباط بحجة جمع تبرعات من أجل مساعدة الكنيسة والفقراء، وآخرهم تحذير كنيسة السيدة العذراء مريم بغيط العنب، وسط محافظة الإسكندرية، من المحتالين الذين يستغلون فترة عيد الميلاد المجيد واحتياج الكنائس لأموال لمساعدة الفقراء، ومن ثم جمع تلك الأموال باسم الكنيسة وهم على غير صلة بها.