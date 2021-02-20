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عاجل.. 5 قتلى وجريحين في 3 انفجارات بالعاصمة الأفغانية كابل

بعد ساعات من تصريح لوزير الدفاع الأمريكي عن عدم التسرع في الانسحاب

كتب:

خالد عبدرسول ووكالات
10:43 ص | السبت 20 فبراير 2021
انفجار سابق في أفغانستان (أرشيفية)

انفجار سابق في أفغانستان (أرشيفية)

أعلنت الشرطة الأفغانية أن 3 انفجارات منفصلة حدثت في العاصمة الأفغانية كابل، وخلفت 5 قتلى على الأقل وجريحين، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وجاءت هذه الانفجارات بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الأمريكي، بأن «الولايات المتحدة لن تقوم بأي خطوة متسرعة للانسحاب من أفغانستان ولن نسمح بأن تكون ملاذا للجماعات الإرهابية».

وتتناقض هذه التصريحات مع المواقف السابقة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن نيتها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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