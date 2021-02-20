مفاجأة.. بريطانيا تستعين بلقاح روسي في مواجهة كورونا بالجرعة الثانية

غرد حساب لقاح «سبوتنيك V» الروسي على «تويتر» أن شركة لقاح «أسترازينيكا» البريطاني واجهت مشكلة مفادها أن فعالية الجرعة الثانية من لقاحها تصل 55% فقط إذا قل الفصل الزمني بين تلقي الجرعتين عن ثلاثة أشهر.

وكشف الحساب في تغريدة أن التعاون بين منتجي «سبوتنيك V» و«أسترازينيكا» أتاح إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال استخدام اللقاح الروسي بدلا عن الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا».

وقال الحساب الروسي: «استخدام (سبوتنيك V) كجرعة ثانية يلغي الحاجة إلى الانتظار ثلاثة أشهر، وقد انطلقت التجارب السريرية لهذا الأسلوب».

في ذات السياق أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، خلال اجتماع بشأن توزيع اللقاحات عقد اليوم السبت، أن سيتم إنتاج 83 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الذي طوره مركز «غاماليا» الروسي للبيولوجيا المجهرية وهو أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم، بالإضافة إلى 5.4 مليون جرعة من لقاح «إيبيفاك كورونا» الذي طوره مركز «فيكتور» الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت غوليكوفا أن هذه الخطط لا تشمل لقاح «كوفيفاك» الذي طوره مركز تشوماكوف الروسي العلمي مؤخرا لتطوير العقاقير المناعية الحيوية وتم تسجيله رسميا في البلاد اليوم.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن السلطات الروسية تنوي إنتاج 30.5 ألف جرعة من هذه الكمية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى إنتاج 11.1 مليون جرعة حتى الآن في البلاد.

ولفتت المسؤولة إلى أن نسبة المواطنين فوق سن الـ60 بين الذين خضعوا حتى الآن للتطعيم في روسيا تصل اليوم إلى 45%، مشددة على أن هذا المعدل ليس كافيا وينبغي العمل على رفعه.