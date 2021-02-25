ابنة صلاح رشوان: كان سعيد بتجسيد «مبارك» في عمل فني ولكن تعطّل المشروع

يعد الفنان صلاح رشوان، أحد ملوك الأدوار الثانية في عالم الدراما، وصاحب أشهر الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور من خلال المسلسلات التي عرضت في تسعينيات القرن الماضي أبرزها «المال والبنون»، و«الدالي»، و«حياة الجوهري»، و«على نار هادئة».

موهبة كبيرة وعطاء لم يستمر

وفي الوقت الذي ابتسمت الدنيا للفنان صلاح رشوان، الذي رحل عن عالمنا عام 2017، بشأن الحصول على أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل «المزرعة» لتجسيد شخصية الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعطل المشروع، وفي حوارها لـ«الوطن» كشفت ابنته باكينام، عن تفاصيل هذا العمل الفني.

وأوضحت «باكينام» أن والدها الفنان صلاح رشوان لم يعط كل ما لديه للفن خصوصًا وأنه كان يتمتع بطاقة فنية وموهبة كبيرة، وكان يتمنى تقديم الكثير والكثير من الأدوار والشخصيات للجمهور ولكن إصابته بمرض السرطان حالت دون ذلك.

كان يستعد لأول بطولة مطلقة

وكشفت عن أن والدها الفنان صلاح رشوان كان مرشحًا لتجسيد دور الرئيس الأسبق حسني مبارك في عمل فني «المسلسل ده بابا كان هيقدم دور حلو جدًا، ولكن للأسف توقف بسبب بعض الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بالسيناريو بخلاف مرضه وأمور أخرى أدت لتعطل المشروع، وبالرغم من إنه كان أول بطولة مطلقة للفنان صلاح رشوان، إلا أنه لم يغضب من عدم إتمام الأمر، وكان راضيا تمامًا بالرغم من إن مسلسل المزرعة وأداء شخصية مبارك حلم حياته ومتحمس جدًا للتجربة كلها، لكن هو شاف إن في الأول والآخر ده نصيب».

واستطردت «بابا كان ممثل دور تاني، وكان شايف إنه مثل الدور الأول تمامًا وتأثيره لا يقل إطلاقًا عن البطل، وبالتالي لم يكن لديه أزمة مع تأديته للدور الثاني وعلى يقين أنه يقدم رسالة».

يعتز بأدواره

وأشارت إلى اعتزاز والدها صلاح رشوان بدور «عبادة العقاد» بائع السِبح المتسامح جدًا والرجل التقي في مسلسل المال والبنون، و«حسين أبوطالب» المستشار الحازم العادل في مسلسل حياة الجوهري، و شخصية «رفقي عزيز» في مسلسل الدالي كان صاحب صاحبه بجد، هذه الشخصيات بها الكثير من شخصيته الحقيقية، مضيفة: نُص القرآن الكريم اللي أنا حفظته في حياتي بسبب أبويا سواء بالتشكيل والتجويد وعادته إنه يصلي بينا جماعة ويسمع القرآن وطول الوقت لديه اهتمام بتفاصيل الأمور الدينية.

وعن دور «يوسف عبدالظاهر» الشرير في مسلسل الخواجة عبدالقادر، قالت باكينام صلاح رشوان، إن جوانب هذه الشخصية ليس بها أي تفاصيل تخص والدها «كنت بقوله إزاي إنت عملت الدور ده مش لايق على شخصيتك الطيبة، لكن هو قدر يلبسه صح».