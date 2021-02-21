«عصابة العواجيز» تعترف: سرقنا سيارة رجل أعمال لشراء كلاسين وملابس شتوي

«الجو برد.. اشترينا جزمتين وشوية كلاسين، وجوز جواكت»، بهذه الكلمات اعترف رجلان مسنان بالقاهرة بسرقة سيارة رجل أعمال ومبلغ مالى من داخلها، وإنفاق جزء منه على شراء حذائين وملابس داخلية وكلسونين، واعترف المسنان أنهما كونا عصابة لسرقة السيارات الملاكي عن طريق تهشيم الزجاج وسرقة ما بداخلها، حيث يقومان بتتبع السيارات التى يشتبهان في وجود أموال بها ولدى قيام صاحبها بركنها يقومان بكسر الزجاج وسرقتها والهروب بسيارة ملاكى مستأجرة يقومان باستخدامها فى ارتكاب تلك السرقات بمناطق مختلفة فى القاهرة.

وأقر المتهمان «أحمد .أ» و«عاطف.ج»، 58 و62 عاما، باحترافهما سرقة سيارات الملاكي، حيث تعقبا سيارة رجل أعمال عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بحدائق القبة وركن السيارة ثم قاما بكسر الزجاج الأمامى للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.

ملابس وأحذية

واعترف المتهمان بأنهما قاما بشراء كمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهما من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة، وأقرا باستخدامها في وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

تحديد السيارة

وكانت التحريات قد تمكنت من تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مستأجرة وبحيازة شخصين، لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر وأنهما وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التتبع وكسر الزجاج)، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما.

حبس المتهمين

أحيل المتهمان للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة الواقعة بعد اعترافهما بالجريمة ونشاطهما الواسع في مجال السرقة وسابقة ارتكابهما عدة وقائع سرقات بنفس الأسلوب في مناطق مختلفة بالقاهرة.