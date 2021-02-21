يصل لـ3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي للمعاشات بعدد من البنوك

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، يأتي على رأسها قروض أصحاب المعاشات، باعتبارهم شريحة لا يستهان بها من المجتمع، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط، لمساعدة هذه الفئة على تغطية التزاماتها المادية، حيث يمكن أن يصل قيمة القرض لـ3 ملايين جنيه، وتصل مدة السداد لـ12 سنة، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، إجراءات الحصول على قرض أصحاب المعاشات بعدد من البنوك، وفقا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الأسكندرية

ـ تصل قيمة التمويل لـ3 ملايين جنيه.

ـ تصل فترة السداد لـ12 عاماً.

ـ تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

ـ يشترط ألا يزيد سن العميل عن 65 عاماً.

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ التعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

ـ فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون»، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان

ـ يمنح التمويل لأصحاب المعاشات، والمستفيدين من المعاش.

ـ تصل قيمة التمويل لمليون جنيه.

ـ تأمين على الحياه حتى انتهاء مدة القرض.

ـ فترة السداد تصل لـ10 سنوات.

ـ لا يزيد عمر العميل عن 65 عاماً في نهاية التمويل.

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المدة.

ـ إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

ـ بيان بمفردات المعاش.

ـ يشترط ألا يقل قيمة المعاش أو صافي الدخل عن 1200 جنيه.

ـ تعهد بتحويل المعاش إلى بنك التعمير والإسكان.

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي

ـ تصل قيمة التمويل لنصف مليون جنيه.

ـ تأمين على الحياة والعجز الكلي طوال فترة التمويل.

ـ بدون ضامن.

ـ تصل مدة التمويل لـ10 سنوات.

ـ يشترط ألا يزيد سن المقترض عن 65 عاماً في نهاية التمويل.

ـ تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.

ـ المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيهاً حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدني 250 جنيهاً حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات .

ـ عمولة السداد المعجل للتمويل 5%.