«المصيلحي»: إنشاء منطقة لوجستية واستصلاح 10 آلاف فدان في الوادي الجديد

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاتفاق الموقع ما بين وزارة التموين، ممثل في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة الوادي الجديد، وشركة أورانج بي جلوبال اليونانية، يهدف لإنشاء مزرعة نموذجية على أحدث التقنيات وربط إنتاجها بمشروعات «صناعية – تجارية»، ما يدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

وقال «المصيلحي» خلال التوقيع على العقد الذي شهده وقام به كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هذا المشروع يشمل مساحة عشرة آلاف فدان كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في استصلاح خمسين ألف فدان، طبقا للمراحل القادمة الموقعة في الاتفاق ، مشيرا إلى أن الاتفاق يعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة بالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات والعمل على جذب استمارات أجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.

وأضاف وزير التموين أنه سوف يتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان تحتوي على أسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة، ومصانع للتعبئة والفرز ومنطقة صناعية للصناعات الغذائية، مما يسهم في توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار.

وشدد «المصيلحى»، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

وخلال توقيع الاتفاق أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الاتفاق الموقع مع الشركة اليونانية والمحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، سيسهم في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل، لأبناء المحافظة وسيكون نواة لجذب الاستثمارات إلى المحافظة، إضافة إلى صناعات أخرى بالمحافظة، منها صناعة التمور خاصة بعد موافقة السيسي، على دخول الاستثمارات اليونانية إلى المحافظة لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرة في محافظات أخرى خاصة وأنه سيتم تأسيس شركة مصرية يونانية لهذا المشروع.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن حجم استثمارات المشروع يصل إلى مليار جنيه قابلة للزيادة، حيث سيتم استصلاح أراضي لزراعة العديد من المحاصيل مثل الموالح «البرتقال- الليمون - جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم» وبعض الأعشاب، وفقًا لطبيعة الأراضي، عقب تقديم دراسة جدوى للمشروع، حيث ستتضمن هذه المنطقة اللوجستية إنشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة مما سيعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، نجحت على مدار الثلاثة سنوات الماضية في إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تم إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة، وجار تنفيذهم حاليا على أرض الواقع بمساحة 368 فدان بجانب طرح 8 فرص استثمارية جديدة، ستصل عدد المشروعات إلى 26 مشروعًا في 18 محافظة بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات وتسهم في ضبط الأسواق والأسعار.