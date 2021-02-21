«الشباب والرياضة» تستجيب لـ«صائدة الذهب الحديدية»: طلباتها مُجابة

أعلن الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، استجابة الوزارة لمطالب بطلة مصر لرفع الأثقال البارلمبية، فاطمة عمر، المعروفة بـ"صائدة الذهب الحديدية"، بتقديم المزيد من الدعم لهم، قائلا إن الوزارة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يولي اهتماما كبيرا جدا بأبطال مصر البارالمبيين، وكل طلباتهم مُجابة بالتعاون والتنسيق الدائم مع اللجنة البارالمبية.

وأضاف "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه سيكون هناك استجابة لكل طلباتهم وفقا للميزانيات المتاحة، لأن كل اتحاد ولجنة سواء الأولمبية والبارالمبية يكون لها ميزانيات مخصصة وفقا للبطولات والاستعدادات والمعسكرات التي ينظمونها.

وتابع: "في القريب العاجل هيكون فيه استجابة لكل مطالب أبطال مصر البارالمبيين، والدكتور أشرف بيحاول دايما يعمل توازن بين الأبطال في مختلف الألعاب وفقا للميزانيات المتاحة أو الدعم المقدم من الوزارة للاتحادات والأبطال، وبالتالي هيكون فيه نوع من المرونة واستجابة وفقا للدراسة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية، أنا بطمنهم".

ولفت أن الوزارة توفر رعاية للأبطال من مختلف الألعاب سواء اللاعبين البرالمبيين أو الأسوياء، خاصة في الألعاب الفردية.

وكانت بطلة مصر لرفع الأثقال البارلمبية، فاطمة عمر، المعروفة بـ"صائدة الذهب"، والتي طالبت في حلقة سابقة من البرنامج، الوزارة بزيادة الدعم الطبي للاعبين وتنظيم معسكرات لهم، إضافة للأمور المادية، قائلة "احنا فرقة مش قليلة، احنا 17 فرد، مصاريفنا كتيرة، وبنحتاج مكملات غذائية وتغذية كويسة، احنا بنصرف كتير من جيبنا، الواحد مش بيتكلم كتير بس دة واقع".

وتابعت: "اللاعب في الألعاب الفردية بيتكلف على نفسه كتير جدا عشان يوصل لميدالية أولمبية، مطلوب منه ياخد فيتامينات ومكملات غذائية كتير ودي مكلفة والاتحادات مش بتجيبها، والدكتور أشرف صبحي من أكتر الوزراء اللي مسكوا الوزارة وعنده دراية ومعرفة بالأبطال وعارفنا واحد واحد بالاسم، وبنحمد ربنا عليه، لأنه أول وزير رياضي يمسك الرياضة ودة بيته".