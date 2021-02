لحظة احتراق محرك طائرة أمريكية في الهواء: رعب بين الركاب «فيديو»

أظهر مقطع فيديو احتراق محرك من الاثنين التابعين لطائرة شركة طيران «يونايتد إيرلاينز»، بعد إقلاعها في رحلة من مطار دنفر، في ولاية كلورادو، متجهة إلى هونولولو، وسط حالة من الرعب بين الركاب.

وقد سقطت قطع من غطاء المحرك فوق منازل منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

واشتعل محرك الجناح الأيمن، وتمكنت قيادة الطائرة، التي تقل 231 راكبا، فضلا عن 10 من أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات.

ونشرت شرطة مقاطعة برومفيلد في كولورادو، صورا لإطار محرّك في حديقة أمامية لأحد المنازل.

Flight 328 United engine on fire. I would not want to be on that plane pic.twitter.com/bglyhoKHc7

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن طائرة الرحلة 328 واجهت فشلا في محرك جناحها الأيمن، وحثت شرطة برومفيلد سكان المنطقة التي سقط فيها الحطام على عدم المساس به.

وينتظر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

وأظهر الفيديو الذي نُشر عبر الانترنت دخانا ينبعث من المحرك، وظهر الأخير وقد اشتعلت فيه النار، وسقط إطاره الخارجي.

ووجهت إدارة شرطة برومفيلد نداءً للسكان على «تويتر»: «إذا وجَدت أجزاء رجاء لا تلمسها أو تنقلها، المجلس الوطني لسلامة وسائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء في مكانها من أجل التحقيق».

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE