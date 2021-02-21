تشيع جنازة الإعلامي الراحل سعد عباس من مسجد السيدة نفيسة بعد الظهر

تشيع جنازة الإعلامي الراحل سعد عباس، وكيل أول وزارة الإعلام السابق، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، على أن يواري جثمانه الثرى داخل مقابر وادي الرحلة، بطريق العين السخنة.

وفاة الاعلامي سعد عباس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وتوفي سعد عباس، صباح اليوم، متأثرا باصابته بفيروس كورونا داخل أحد مستشفيات القاهرة؛ إذ أصُيب بالفيروس منذ 3 أشهر، إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات الأخيرة، قبل أن تفيض روحه إلي بارئها.

شغل «عباس» العديد من المناصب داخل التليفزيون؛ إذ كانت بداية عمله في قطاع الأمن الذي تولى فيه منصب رئيس أمن ماسبيرو.

ثم تولى منصب نائب رئيس شركة صوت القاهرة، قبل أن يرقى رئيسا للشركة، لمدة تزيد عن العامين.