الإفراج عن إسرائيلية في دمشق.. كيف ربح بوتين مليون دولار من نتنياهو؟

في 2 فبراير الحالي، عبرت امرأة إسرائيلية الحدود إلى سوريا في سفوح جبل الشيخ، وهي منطقة لا يوجد بها سياج وكاميرات مراقبة بشكل جيد.

ولم يتضح على الفور كيف عرفت المرأة البالغة من العمر 25 عاما، والتي قيل إنها تتحدث العربية بطلاقة، أن هذا المكان كان جيدا للعبور إلى سوريا، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.

ونشأت المرأة في عائلة أرثوذكسية متدينة في مستوطنة بالضفة الغربية، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها المرأة عبور حدود إسرائيل.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، فقد حاولت مرتين دخول قطاع غزة، واحدة عن طريق البر، وأخرى ​​على قارب مؤقت، كما حاولت مرة واحدة العبور إلى الأردن، وقبض عليها 3 مرات من قبل الجيش أو الشرطة.

القبض على الفتاة بتهمة «الجاسوسية»

وبعد أن نجحت في العبور إلى سوريا في المرة الرابعة، دخلت قرية خضر الدرزية، حيث تم القبض عليها للاشتباه في كونها جاسوسة، وسلمت إلى المخابرات السورية.

وأبلغت دمشق موسكو بالأمر، وأرسلت الأخيرة المعلومات إلى إسرائيل، وهنا بدأت المفاوضات لاستعادتها.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس، في بيان مصور يوم الجمعة: «قبل أسبوعين تقريبا، تلقينا معلومات عن امرأة مدنية إسرائيلية محتجزة على أيدي قوات الأمن السورية، بعد عودتها قالت إنها عبرت إلى الجانب السوري بمحض إرادتها، وهي واقعة سنحقق فيها».

وأضاف وزير الدفاع: «بدأنا على الفور في العمل على إعادتها، أوضحنا للطرف الآخر أنها مدنية وأن هذه مسألة إنسانية وليست أمنية، لقد أجرينا محادثات مع كبار المسؤولين الروس ونظرائنا»، متابعا: «تحدثت شخصيا مع وزير الدفاع الروسي، الذي أود أن أشكره على مشاركته ومساعدة الحكومة الروسية في محاولة إعادتها إلى وطنها».

اتفاق لإطلاق سراحها

عقب اتفاق لإطلاق سراحها، وافقت إسرائيل مبدئيا على تقديم تنازلات بخصوص سجينين، وهما نهال المقت وذياب قهموز، وكلاهما من الطائفة الدرزية في مرتفعات الجولان، اللذان ظلوا موالين لدمشق، بعد أن احتلتها إسرائيل في عام 1967، وضمها فعليا في عام 1981.

وكانت نهال المقت مسجونة بتهمة التحريض منذ 2017، وحكم على «قهموز» بالسجن 16 عاما في 2018، بتهمة التخطيط لتفجير إرهابي، بالتنسيق مع حزب الله اللبناني.

ودفعت روسيا إسرائيل لتقليص غاراتها الجوية على المواقع المرتبطة بإيران في سوريا، لكن يبدو أن هذا الطلب قد رفض، كما يتضح من التقارير السورية عن الضربات الإسرائيلية في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

ورفض ذياب قهموز، الذي كان من المقرر أن تخفف عقوبته، ثم إرساله إلى سوريا كجزء من عملية التبادل، والترحيل من الجولان بعد إطلاق سراحه.

نتيجة لذلك، حذفت قضيته من الاتفاقية والمفاوضات، وبدلا من ذلك وافقت إسرائيل على إطلاق سراح سوريين عبرا الحدود إلى إسرائيل هذا الشهر، كانا يرعان الأغنام.

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يستخدم رعاة محليين لاستطلاع الحدود

يعتقد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله والجماعات الأخرى المدعومة من إيران تستخدم رعاة محليين ككشافة للقيام بمهام استطلاع على طول الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تسليم الرعاة السوريين إلى الصليب الأحمر عند معبر القنيطرة إلى سوريا، يوم الخميس.

بدت هذه الصفقة بين الدولتين المعاديتين، اللتين لم تتقاسما علاقات دبلوماسية، سريعة وسهلة للغاية؛ إذ رحلت السيدة الى من سوريا الى روسيا ثم عادت الى تل أبيب، وحقق معها من قبل الشاباك.

إسرائيل توافق على فدية مثيرة للجدل

بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وافقت إسرائيل على فدية مثيرة للجدل، وهي دفع ثمن لقاحات فيروس كورونا، سوف تشتريها الحكومة السورية من روسيا، وفقا لمسؤول مطلع على المفاوضات.

وذكرت الصحيفة، أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين استفاد من الصفقة، ببيع لقاح كورونا، وهي دبلوماسية بدأ في تنفيذها لتسويق اللقاح في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول، إنه بموجب الاتفاق ستدفع إسرائيل لروسيا، التي توسطت في الصفقة، المبلغ لإرسال لقاحات سبوتنيك V روسية الصنع، إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن التعليق على دفع ثمن اللقاح، في حين أن وكالة الأنباء السورية التي تسيطر عليها الدولة، نفت أن تكون اللقاحات جزءا من الصفقة.

وعند سؤاله عن شراء لقاحات للحكومة السورية، في مقابلة تلفزيونية ليلة السبت، تهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السؤال، وقال فقط إنه لم ترسل لقاحات إسرائيلية إلى سوريا.

وقال نتنياهو: «لقد أحضرنا المرأة، أنا سعيد»، وأعرب عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متابعا: «لن أضيف المزيد».

ومع ذلك أكد صحفيون إسرائيليون، أن تل أبيب دفعت أكثر من مليون ومائتي ألف دولار لروسيا، مقابل الحصول على اللقاح، وإرساله إلى الحكومة السورية.