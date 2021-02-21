عاجل.. الصحة: الوضع الوبائي مستقر للأسبوع الثالث على التوالي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي بمصر يشهد استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي، وتم إعطاء اللقاحات للطقم الطبية العاملة بوزارة الصحة ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والجامعات، ممن يواجهوا جائحة كورونا بشكل مباشر، ومستمر العمل لإعطاء كل الأطقم الطبية اللقاحات في كل ربوع مصر، وحتى الأطقم الطبية بالقطاع الخاص.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا، أنه خلال ساعات معدودة تستلم مصر جرعات كبيرة وشحنة من اللقاحات، وسيتم فتح التسجيل للمواطنين الأسبوع المقبل، ويكون البدء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتتلقى مصر مزيد من الشحنات تقدر بملايين الجرعات خلال آخر الأسبوع المقبل، لإعطاء الفرصة لمزيد من اللقحات وإتاحتها للمواطنين.