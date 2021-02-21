عاجل.. أول طعن قضائي لوقف انتخابات «الصحفيين» وفرض الحراسة على النقابة

أقام شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلاً عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذا وقف انتخابات نقابة الصحفيين لحين الفصل في دعواه.

واختصمت الطعون ارقام 32309، 32313 لسنة 75 قضائية، كل من نفيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفاتهم.

وقالت الدعوى إن الطاعن توجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباته في أحكام كانت مدرجة عليه.

وأضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ؛ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئة بما قررة قضاؤنا الشامخ بعدم تنفيذ الأحكام الباته والنهائية، ورفعت قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد إهدارا للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين.