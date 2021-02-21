براءة رانيا يوسف من تهمتي ازدراء الأديان والفعل الفاضح

قضت محكمة جنايات جنح قصر النيل، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، فيما قررت المحكمة تأجيل دعوة أخرى كانت قد أقيمت ضدها إلى جلسة 28 فبراير الجاري.

وكان اليوم الأحد قد شهد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف على خلفية دعوى أقيمت ضدها في القضيتين رقمي 388 و 888 لسنة 2021، اللذين تقدما بهما المحامين أشرف فرحات و أشرف ناجي، والتي تتهم الفنانة بإثارة الجدل إثر الظهور غير اللائق والذي يتضمن إظهار مفاتن جسدها والتحدث عنها بجرأة وبأسلوب فج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثيرت موجة من الغضب ضد رانيا يوسف وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي نزار الفارس، والتي بثت عبر قناة الرشيد العراقية، تحدثت من خلالها الفنانة عن أحد الأجزاء الحساسة في جسدها قائلة: «طب هي حلوة أخبيها ليه» مستدلة بالآية القرآنية: «وأما بنعمة ربك فحدث»، الأمر الذي دفع القناة إلى حذف المقطع المسجل والمصوّر من اليوتيوب بعد إدراك رانيا يوسف أنّ ما قامت به هو خطأ جسيم، إلاّ أنّ المحامي قد أكّد أنّ الفعلة لم تسقط بحذف مقطع الفيديو: «كده التهمة بتتأكد عليها أكتر و الحذف مش حل».

وشهدت قاعة المحكمة بالطابق الأرضي حضور محامي الإدعاء، إضافة إلى طارق العوضي محامي الفنانة، وغابت الفنانة عن حضور الجلسة.