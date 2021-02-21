«السر جبل النار».. سماء إيطاليا تتحول إلى اللون البرتقالي (فيديو)

أظهرت صور انفجار لبركان جبل إتنا، الأكثر نشاطا في أوروبا، والقريب من ميناء كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية.

وثار جبل إتنا والمعروف بـ«جبل النار»، يوم الثلاثاء الماضي ثم الخميس، وقال مسؤولون إيطاليون إنه لا يوجد خطر على القرى المجاورة، لكن الثوران تسبب في تساقط حجارة بركانية صغيرة، ورماد على مدينة كاتانيا التي أغلق مطارها.

وقال مسؤول في المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، لوكالة الأنباء أجي، إن انهيار جزء من فوهة البركان الشهير تسبب في اندفاع حمم بركانية على طول سفحه الغربي، لكن ذلك لا يشكل خطرا على القرى المأهولة الواقعة بالقرب من البركان.

وأوضح ستيفانو برانكا، مدير المعهد في كاتانيا: «شهدنا أسوأ من ذلك من قبل»، معتبرا أن الحادث الذي بدأ في منتصف الأسبوع الماضي لا يدعو إلى القلق إطلاقا.

ومع ذلك كتب رجال الإطفاء على حساباتهم على «تويتر»، أنهم يراقبون تطور الوضع في 3 بلدات صغيرة تقع عند سفح البركان، هي ميلو وفورناتسو ولينجواجلوسا.

وبعد ثوران إتنا القوي، الأسبوع الماضي، أطلق البركان الحمم البركانية الطويلة في سماء الليل، ووصلت إلى ارتفاع حوالي 2296 قدما، كما تسبب الانفجار في تدفق حمم كبيرة إلى الشرق لحوالي 13123 قدما، لكن الانفجار الكبير التالي تسبب في إطلاق الحمم أيضا لمسافة 4265 قدما، أسفل الاجزاء الجنوبية للبركان، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية.

وذكر أيضا أن مدينة كاتانيا كانت مغطاة بالرماد، وأن السلطات كان عليها أن تراقب عن كثب المدن القريبة من قاعدة البركان.

ويعد جبل إتنا أعلى بركان نشط في أوروبا؛ إذ يصل أعلى ارتفاع له إلى 10900 قدم، وبالطبع يختلف ارتفاعه حسب ثورانه، والانهيار الدوري لحافة فوهة البركان، كما يغطي مساحة تبلغ حوالي 600 ميل مربع.