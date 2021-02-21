ماخدتش 10 دقائق.. تفاصيل براءة رانيا يوسف في أولى جلسات «قضية المؤخرة»

قال طارق العوضي محامي الفنانة رانيا يوسف، أنها حصلت على حكم البراءة في جميع التهم المنسوبة إليها، والتي تضمنت اتهامها بازدراء الدين الإسلامي، إضافة إلى سخريتها وتصريحاتها المثير للجدل عن الحجاب، مشيرًا إلى أن المحاميين أشرف فرحات وأشرف ناجي أقاما الدعوة ضدها بارتكاب الفعل الفاضح والإفساد.

وقال «العوضي»، أنّ موكلته لم تعلم بحكم البراءة بعد، لأنها خارج مصر في الفترة الحالية.

وغابت رانيا يوسف عن أولى جلسات محاكمتها بمحكمة جنح قصر النيل في القضيتين رقمي 388 و888 لسنة 2021، واستغرقت الجلسة الأولى للمحاكمة مدة لا تتعدى 10 دقائق، حيث حضر محامي الدفاع طارق العوضي والمحامي أشرف ناجي الذي أوضح لهيئة المحكمة طبيعة الاتهامات التي وجهها إلى «يوسف» بناءً على أفعالها وتصريحاتها.

براءة في أولى جلسات المحاكمة

وحصلت الفنانة على البراءة من التهم خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، بعدما أثيرت ضدها موجة واسعة من الانتقادات، بداية من ارتدائها فستانًا فاضحًا في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي مستعرضة به جسدها، والذي وصفه المشاهدون حينها أنه «يكشف أكثر مما يستر».

وجاءت الضربة القاضية بحديثها مع الإعلامي نزار الفارس عبر إحدى القنوات الفضائية العراقية، وتطرقت فيه إلى الحديث عن جسدها بشكل أثار تحفظ الشارع المصري، واعتبره كثثيرون إساءة إلى الفن والفنانين، ما دفع بعض المحامين إلى تقديم بلاغات ضدها وإقامة دعاوى لمقاضاتها، وذلك رغم قيام الفنانة بحذف مقطع الفيديو المصور من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدراكها للخطأ الجسيم الذي اقترفته.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو هريدي، قد أسدلت الستار على القضية بإصدارها حكم ببراءة الفنانة اليوم الأحد.