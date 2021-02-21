رئيس الشيوخ: دعم القضاء المصري للمساهمة في رفعة شأنه

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، وبحضور المستشار حازم أبو سديرة، أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

وأكد المستشار عبدالوهاب استعداد المجلس التام لدعم القضاء المصري وكل ما من شأنه المساهمة في رفعة شأن القضاء، مثمنا دور نادي القضاة الذي وصفه بـ«بيت القضاة الكبير».

وأعرب عبدالرازق، عن سعادته البالغة بالزيارة الكريمة لنادي القضاة والذي وصفته بـ«سند القضاة»، إذ يمثل تاريخا عريقا ورمزا لقضاء مصر الشامخ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إنه مهما تحدث عن مدى الاعتزاز بدور نادي القضاة المنشود دائما لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عما يجول في أرجائها، فهو شهادة مجروحة، لا سيما وانتمائه لهذه المهنة المقدسة التي شرف دائما بانتمائه لها.

وشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على أن المجلس لا يألوا جهدا في تقديم كل ما هو ممكن لدعم القضاء المصري، معربا عن اعتزازه وشكرة على هذه الزيارة الكريمة.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس الشيوخ أن يوقف نادي القضاه ومجلس إدارته في رسالتهم، قائلاً: «لست وحدي من يتمنى لهم النجاح، في مهمتهم، فكل من ينتمي للأسرة القضائية، يتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية المعلقة على أعناقهم».

من جانبه أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر على الآمال العريضة التي يضعها الشعب لمصري في مجلس الشيوخ ودوره الوطني، وكذا أيضا أسرة القضاء المصري، قائلاً: «نرجو من الله أن يكون المجلس على قدر آمال الشعب المصري».

وأضاف عبدالمحسن أن اختيار عبدالرازق لهذا المنصب الرفيع لاقى ارتياحا كبيرا لدى جموع القضاه، معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاونا على أعلى مستوى بين النادي وجموع القضاة من جهة وبين مجلس الشيوخ برئاسة القامة القضائية ممثلة في المستشار عبدالرازق من جهة أخرى، وأن يكون هذا التعاون لصالح المواطن والقضاء المصري.