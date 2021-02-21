التسلسل الزمني لأزمة رانيا يوسف .. من الاتهام إلى البراءة

قبل ما يزيد عن شهر وتحديدًا مطلع يناير الماضي ظهرت الفنانة رانيا يوسف عبر إحدى القنوات الفضائية العراقية، حيث حلت ضيفة على الإعلامي نزار الفارس، أثار حينها حديث الفنانة مع المذيع العراقي موجة عارمة من الغضب وذلك لحديثها عن جسدها بشكل جرئ، الأمر الذي دفع عدد من المحامين إلى التقدم ببلاغ ورفع دعوى ضد الفنانة المثيرة للجدل.

1 يناير2021:

تم إذاعة الحلقة التي أدلت من خلالها الفنانة بتصريحاتها واستدلت بالآية الكريمة "و أما بنعمة ربك فحدث"، و ذلك عند سؤالها سبب إظهار أجزاء جسدها وارتدائها ملابس كاشفة و فاضحة تظهر للجمهور.

14 يناير 2021

عقب ما يقرب من أسبوعين على إذاعة الحلقة ونشرها عبر اليوتيوب تقدم المحاميان أشرف فرحات و أشرف ناجي ببلاغ ضد الفنانة، تضمن البلاغ عدة اتهامات لـ "يوسف" شملت إزدراء الدين الإسلامي والتحدث بشكل غير لائق ويستفز مشاعر المسلمين عن الحجاب، بالإضافة إلى ارتكاب الفعل الفاضح والإفساد، وأضافت الدعوى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتصريحات مثيرة للجدل، وقد سبق أن جرى التحقيق مع «يوسف» في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فستان رانيا يوسف».

21 فبراير 2021

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد حددت اليوم أولى جلسات النظر في التهم الموجه للفنانة، واستغرقت الجلسة مدة 10 دقائق لتحصل بعدها «يوسف» على حكم البراءة من جميع التهم المنسوبة إليها، بعد أن أثبت المحامي طارق العوضي أنّ تصريحات موكلته لم يكن بها قصد جنائي مؤكداَ أنّه حدث تحريف و تزييف لكلامها، مشيراً إلى أنه ظل لفترة كبيرة يستمع و يتحقق من لجميع الاتهامات كي يتحقق منها وبالفعل استطاع إثبات براءتها.