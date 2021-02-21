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العسومي يعرب عن قلقه إزاء أعمال العنف في الصومال ويدعو إلى حوار وطني 

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الوطن
07:53 م | الأحد 21 فبراير 2021
العسومي

العسومي

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن قلقه إزاء أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو، وأدت إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين، ودعا جميع الأطراف الصومالية إلى الاصطفاف الوطني وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الصومالي، والانخراط البناء في حوار جاد يفضي إلى التوصل إلى اتفاق وطني شامل يحفظ الأمن ويحقق الاستقرار في جمهورية الصومال.

وجدَّد رئيس البرلمان العربي، التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والوحدة الوطنية في جمهورية الصومال، بما يلبي تطلعات الشعب الصومالي الشقيق وطموحاته في التنمية والاستقرار.

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