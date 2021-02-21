الأعلى للإعلام يوافق على فتح مكتب «France 24» والترخيص لقناة الشمس

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الطلب المقدم من قناة «France 24»، لفتح مكتب تمثيل لها في مصر، باسم شركة «القاهرة الإخبارية CNC».

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الموافقة على الطلب المقدم من شركة «الأولى» للإعلام، لتعديل هيكل المساهمين بالشركة ليتماشى مع القانون.

قناة الشمس

كذلك وافق المجلس على تغير اسم الشركة إلى شركة «الشمس» وتغير اسم قناة «مايسترو» المملوكة للشركة إلى «قناة الشمس».

كما وافق المجلس، على الطلب المقدم بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة شركة «لايت» المالكة لقناة «L.T.c»، واعتماد رئيس مجلس إدارتها هاني مجدي خليل حجاج، وشهرته هاني العتال.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، منح الكيانات الإعلامية المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام «الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات»، مهلة لمدة أسبوعين لتوفيق أوضاعها.

توفيق الأوضاع

وتنص المادة 70 من القانون المشار إليه إلى اختصاص المجلس بتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر.

وأهاب المجلس في بيان له اليوم، بجميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص. وأكد المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة؛ التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها؛ وذلك وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.