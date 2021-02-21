كلوب «البائس» يغرق في أمطار الصحف الإنجليزية

سيطرت نكسة ليفربول الجديدة بعد الخسارة أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل على الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم.

وركزت الصحف الصادرة اليوم على الخسائر والأرقام القياسية السلبية، التي حققها فريق الريدز، بعد الهزيمة التي سقط فيها بالأمس، بهدفي ريتشارليسون وجيلفي سيجردسون في الدقيقتين 3، 83 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وكتبت صحيفة «ديلي تليجراف» تعليقا على خسارة ليفربول: «الريدز يدفعون الجزاء، وركلة سيجوردسون تكمل الانتصار التاريخي لإيفرتون».

ووضعت صحيفة «إندبندنت» صورة للاعبي إيفرتون وكتبت: «الجنة الزرقاء»، وأضافت تعليقا على الصورة «ريتشارلسون وكولمان يحتفلان بعد تحقيق إيفرتون الانتصار بهدفين في ديربي الميرسيسايد على حساب ليفربول في الأنفيلد».

وعلّقت صحيفة «ديلي ستار» على خسارة ليفربول أمام إيفرتون وكتبت: «التوفيز يعاقبون البطل المتعثر والمتلعثم».

واختارت صحيفة «صن» صورة للاعبي إيفرتون وهم يحتفلون بالفوز على ليفربول وكتبت في عنوانها الرئيسي: «أنتم تاريخ»، وأوضحت أن يورجن كلوب تحطم، خاصة بعد التراجع في نتائج ليفربول الذي حقق نتائج هي الأسوأ لحامل اللقب في أخر 98 عاما.

وكان عنوان صحيفة «ديلي ميل» قاسيا على الريدز حيث كتبت: «الأسوأ خلال 100 عام»، وأضافت أن ليفربول خسر الديربي أمام إيفرتون على ملعب أنفيلد ليتلقى هزيمته الرابعة على التوالي على ملعبه تحت قيادة البائس كلوب.

يُذكر أن فريق إيفرتون حقق مكاسب بالجملة على حساب ليفربول بعدما حسم ديربي المرسيسايد أمس بهدفين دون مقابل، وهو الانتصار الأول لفريق إيفرتون في الديربي على الجار ليفربول في الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد رود منذ شهر سبتمبر عام 1999.

ومنذ تلك المواجهة التقى الفريقان 20 مُباراة دون تحقيق التوفيز لأي انتصارعلى أرض أنفيلد، بل ونجح الفريق الأزرق في إنهاء هيمنة الريدز في أخر 23 مواجهة بكل المسابقات حيث حقق ليفربول الفوز في 11 منها وحسم التعادل 12 مواجهة، قبل أن يكسر إيفرتون تلك الهيمنة بأول فوز خلال أخر 24 مواجهة تجمع الفريقان بكل البطولات.

وتُعد الخسارة التي تعرض لها ليفربول هي الرابعة على التوالي للفريق على ملعب أنفيلد رود في الدوري الإنجليزي، وهي سلسلة سلبية تحدث للمرة الأولى منذ نحو 98 عاما وبالتحديد منذ ديسمبر 1923، وبات ليفربول أول حامل للقب الدوري الإنجليزي يتعرض لخسارة أربع مُباريات على أرضه منذ موسم 1928-1929.

وحقق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون إنجازاً رائعاً، حيث حقق الفوز لأول مرة بديربي الميرسيسايد، لكي ينضم إلى سلسلة انتصاراته في الديربيات، حيث نجح من قبل في حسم ديربي ميلانو، وديربي تورينو، وديربي مدريد، خلال مسيرته التدريبية الحافلة، كما نجح جيلفي سيجوردسون من تسجيل خامس أهدافه بعيداً عن ملعب فريقه ضد ليفربول، ليُصبح الريدز أكثر فريق استقبالاً لأهداف سيجوردسون خارج ملعبه في كل المُسابقات خلال مسيرته.