جوكوفيتش يقلص الفارق مع فيدرر ونادال بلقب تاسع في أستراليا

تُوج الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للمرة التاسعة في تاريخه، إثر فوزه في النهائي على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات 7-5 و6-2 و6-2.

وأضاف المصنف الأول عالميا، لقبا جديدا لخزانة جوائزه التي تحوي 18 كأسا، في البطولات الأربع الكبرى، ليصبح على بعد لقبين من فيدرر ونادال اللذين يملكان 20 لقبا لكل منهما.

وقلص الصربي الفارق مع السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال في عدد ألقاب الجراند سلام (البطولات الأربع الكبرى: ملبورن وباريس وويمبلدون ونيويورك).

وألحق جوكو المرح هزيمة قاسية بالمصنف الرابع عالميا بنتيجة 7-5 و6-2 و6-2، على مرأى ومسمع 7400 مشجع في ملعب رود لافر أرينا.

وبات جوكوفيتش متوجا بلقب البطولة الأسترالية في جميع المباريات النهائية التي خاضها حتى الآن في ملبورن.

فيما فشل ميدفيديف بالظفر بتتويج كبير أول في مسيرته، لكنه سيصعد الإثنين إلى المركز الثالث عالميا للمرة الأولى في مسيرته.