صحيفة سعودية: بدء التحاق النساء بالجيش وتكشف عن شروط قبولهن

قالت صحيفة «عرب نيوز» السعودية، ووكالة بلومبيرج الأمريكية، اليوم الأحد، أنه يمكن للنساء الآن في المملكة العربية السعودية، الانضمام إلى الجيش، وذلك بحسب خطة تم إعلانها في عام 2019.

وتتضمن شروط التحاق السعوديات، معايير الوزن والطول المعتادة، والحصول على تعليم ثانوي على الأقل.

وقالت «عرب نيوز»، لن يتم قبول المتقدمات المتزوجات من أجانب.

ويمكن توظيف النساء السعوديات كجنود وعريفات ورقيبات، وفقًا لصحيفة عرب نيوز ومقرها السعودية.

وتم فتح الوظائف تدريجيا للمرأة السعودية، التي تعد مشاركتها المتزايدة في القوى العاملة، جزءً من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتغيير اقتصاد بلاده.

وأصبح من الشائع الآن أن نرى النساء السعوديات يعملن كصرافين في مراكز التسوق ويقومن بأدوار كانت تقتصر في السابق على الرجال، مثل طاولات الانتظار في المطاعم وتخمير الكابتشينو في المقاهي.

تم الإعلان عن خطة السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش لأول مرة في عام 2019، وهو نفس العام الذي قالت فيه المملكة إنها ستسمح للمرأة بمغادرة البلاد دون إذن من أقاربها.

جاء ذلك بعد أن سمحت المملكة العربية السعودية في عام 2018 للمرأة بالقيادة وأنهت وضعها كآخر دولة على وجه الأرض تمنع النساء من قيادة السيارة، وهي خطوة قدرتها بلومبرج إيكونوميكس في ذلك الوقت يمكن أن تضيف ما يصل إلى 90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي.

في العام الماضي، عيّن وزير العدل 100 امرأة في منصب كاتب عدل، وفي يناير الماضي قال مسؤول حكومي إن السعودية ستبدأ في تعيين قاضيات المحاكم "قريباً".

في عام 2011 ، صدر قانون يقضي بأن جميع شركات الملابس الداخلية النسائية ومستحضرات التجميل يجب أن يكون لديها موظفات فقط ، بعد حملة مكثفة بقيادة النساء.