قبل السداد في مارس.. فرق بين الضريبة العقارية و«التصرفات»

تتشابك في ذهن المواطن في مصر، نوعين من الضرائب، الأول هو الضريبة العقارية، بينما الثاني ضريبة التصرفات العقارية، قبل موعد استحقاق سدادها في نهاية شهر مارس المقبل، والاثنين ضمن 6 أنواع من الضرائب، التي يتحملها المصريين خلال العام.

وقال الدكتور عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن القانون فرق بين ضريبتي التصرفات العقارية والضريبة العقارية.

وأوضح لـ«الوطن»، أن ضريبة التصرفات العقارية، هي أحد أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن، مشيرا إلى أن في حالة بيع مالك لشقته التمليك لمرة واحدة، يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتا إلى أن في حالة التصرف العقاري لأكثر من مرة لنفس الوحدة، يخضع لضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي، وفقا للشرائح، ولا يخضع لضريبة التصرفات العقارية.

وحول الضريبة العقارية قال «مطر»، إن مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية تحصل ضريبة على الوحدات السكنية التي تزيد على 2 مليون جنيه، موضحا أن الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته تعفى من الضريبة إذا كانت قيمتها أقل من مليوني جنيه.

وتابع: أن النظام الضريبي في مصر يفرق بين الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والشركات، موضحا أن الأشخاص الطبيعيين يخضعون لـ6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتم محاسبتهم وفقا لنظام الشرائح الضريبية بعد احتساب حدود الإعفاء، أما الشخصيات الاعتبارية فتخضع لنوع واحد من الضرائب وهو ضرائب الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية.