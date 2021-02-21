إلهام شاهين: والدة سارة الشامي في «حتة مني»

تعود الفنانة إلهام شاهين إلى الدراما بعد غياب دام 4 سنوات، من أخر عمل شاركت به وهو «ليالي الحلمية» الجزء السادس، وذلك بمسلسل «حكايات امرأة أربعينية»، ضمن حكاية «حتة مني»، وخلال الأحداث تجسد الفنانة إلهام شاهين والدة سارة الشامي، وزوجة الفنان أحمد وفيق، ويناقش العمل القضايا بين الرجل والمرأة، وخاصة المرأة فوق سن الأربعين.

مسلسل «حكايات امرأة أربعينية»، عبارة عن مجموعة من القصص يضم 6 قصص تحكى عن مشاكل المرأة فوق سن الأربعين، وهو نوع من القضايا لم يتم التركيز عليه فى الدراما المصرية من قبل، وحكاية «حتة مني» ستكون حكاية من حكايات المسلسل التي تقوم ببطولتها الفنانة إلهام شاهين.

حكاية «حتة مني»، يشارك فى بطولتها إلهام شاهين ونهال عنبر وأحمد وفيق وسارة الشامي ومؤمن نور وإيناس كامل وهو من تأليف شهيرة سلام وإخراج حسام علي، وأعلنت الهام شاهين مؤخرا موعد عرض المسلسل، الذي سيكون يوم 6 مارس المقبل.

يذكر أن آخر عمل درامي شاركت فيه إلهام شاهين، كان مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء السادس، الذي شاركت في بطولته بجانب صفية العمري ومحمد رياض وهشام سليم وسميرة عبدالعزيز وإنعام سالوسة وعايدة رياض وشريف منير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين واخراج مجدى أبو عميرة.

كما شاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخرا فى فيلم «حظر تجول»، وشاركت في بطولتة مع أمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثي وهو من تأليف واخراج أمير رمسيس.