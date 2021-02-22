جبالي بجلسة البرلمان العربي: تظل قضية فلسطين هي جرح الأمة الغائر

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري إنَّ هذا الوقت يتحمل به البرلمانيون العرب مسؤولية تاريخية في مرحلة فارقة من مصير الأمة العربية، مضيفًا «لعلكم تتفقون معي أن الأمة العربية تمر بمفترق طرق ومنعطف شديد تشهد الأمة العربية تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن العربي وتستهدف أمن واستقرار المجتمعات العربية، ولكن رغم كل التحديات تظل القضية الفلسطينية هي الجرح العربي الغائر وقضيتهم المركزية الأولى والشغل الشاغل له».

وأضاف رئيس مجلس النواب المصري خلال كلمته بجلسة البرلمان العربي، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي مازال يضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط في ظل ممارسات تشمل شتى أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين، في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية العربية، وهو ما يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا لنصر القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب منا مزيدًا من التحركات العربية المكثفة على الصعيد الدولي وإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».