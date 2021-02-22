صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسيه للعمالة غير المنتظمة 7 مارس

عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، اجتماعًا، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة محمد سعفان وزير القوى العامله ونفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، والدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلي البنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

وخلال الاجتماع، تمّ مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصه بالدفعات السابقه من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافى للمستفيدين ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصري والبنك الزراعي وفاعلية استخدام المحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول، وتمّ الاستقرار على تحديد موعد صرف الدفعه الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد 7 مارس.

وأكّدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعه الأخيرة من المنحة الرئاسية وفق قواعد الاستحقاق التي تضمن وصول المنحة لمستحقيها والتنسيق مع كل الجهات والوزارات الشريكة لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعي المصري والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول .

وأضافت وزيرة التخطيط، أنَّ اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات أهمها التنسيق مع جهات الصرف لضمان عدم التكدسات وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.