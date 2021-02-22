وزيرة الصحة: وضع كورونا مستقر.. ونتوقع مزيدا من الانحسار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ البروتوكول المحدّث لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) رقم 5 سيصدر خلال أيام، متابعة: «الوضع الوبائي مستقر، وأقل بكثير في محافظات الصعيد عن الموجة الأولى».

وتوقعت زايد، خلال جولتها في محافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، مزيد من الانحسار للفيروس، مطالبة في الوقت ذاته، المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس المستجد، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، إذ إنّها «سبيل جيد لتقليل عدد الوفيات حال الإصابة».

وأضافت وزيرة الصحة، أنّ الوزارة شهدت تدريبات عالية للأطقم الطبية خلال اتفاقية هارفارد، التي تخرج فيها أكثر من 1000 طبيب وصيدلي، إضافة إلى أنّ 100% من أطباء وزارة الصحة، أصبحوا يدخلون الزمالة المصرية.

وأكدت زايد، وقوفها مع الأطباء وحرصها على استمرار تدريبهم، وكذا تدريب الأطقم الطبية كافة، موجهة الشكر لهم: «ممتنة على جهدكم الكبير الذي قدمتموه لخدمة الوطن».