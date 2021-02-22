7 حقائق جديدة عن أصل فيروس كورونا توصلت لها الصحة العالمية

بعد مرور ما يزيد على عام على ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتفشيه من الصين لباقي دول العالم، وإسقاطه الملايين من المصابين والوفيات، لم يثبت حتى الآن أصل الوباء، حيث أجرت الصحة العالمية عدة محاولات للوصول لذلك.

وبدأت رحلة الصحة العالمية في تسليط الضوء على أصل الفيروس، في 14 يناير الماضي، حيث وصل فريق خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في منشأ «كوفيد -19»، وانتقاله إلى البشر، في ووهان لتحديد المصدر المحتمل للتفشي بين الحالات الأولى، والتي توصلت لعدة حقائق على مدار الأيام الماضية.

دراسة أعمق

وقبل قليل، أفاد موقع «سي إن إن» الأمريكي، بأنَّ التقرير الأولي لمنظمة الصحة العالمية حول أصل فيروس كورونا المستجد يتضمن تتبع أكثر شمولا لجهات الاتصال لأول مريض معروف مصاب بفيروس كورونا في ووهان بالصين، بجانب سلسلة التوريد لما يقارب من 12 تاجرًا في سوق المأكولات البحرية «هوانان"5.

كما نقل عن لجنة منظمة الصحة العالمية أنها ستوصي بدراسة أعمق لدليلين مهمين في أصل فيروس كورونا.

انتشر قبل ديسمبر 2019

وبعد شهر كامل من وصل البعثة، أعلن بيتر بن إمباريك رئيس فريق التحقيق بشأن منشأ كورونا المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين فى مدينة ووهان بالصين، عن اكتشاف علامات تشير إلى انتشار فيروس كورونا المستجد قبل شهر ديسمبر 2019، الذي تم اكتشاف أولى الإصابات به.

أكثر من سلالة

وفي التصريح نفسه، قال إمباريك إنَّه خلال ديسمبر 2019، انتشر المرض بأكثر من سلالة للفيروس في المدينة خلال الشهر ذاته، حيث وجد الفريق في العينات التي تم أخذها من المرضى في أوائل ذلك الشهر، أنَّها كانت تحمل أكثر من 13 تسلسلًا جينيًا للفيروس.

استبعاد التسرب من مختبر

وفي 9 فبراير الجاري، أكّدت الصحة العالمية أنَّ تسرب كورونا من مختبر في الصين، هو أمر مستبعد، حيث كان بالسابق يتم تداول ذلك بشدة والترجيح بأنه فيروس مصنع في ووهان.

انتقل عبر حيوان وسيط

كما توصل فريق المنظمة العالمية إلى أنَّ الفرضية الأكثر ترجيحًا لظهور الفيروس، هي أنَّه انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط، مضيفًا أنَّ المصدر الحيواني للفيروس لم يحدد بعد، بينما كان على مدار العام الماضي توجه أصابع الاتهام إلى الخفاش، مشيرًا إلى أنَّ العمل على تحديد المنشأ يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش.

سوق ووهان بريء

وخلال بحث الفريق، زاروا سوق ووهان للمأكولات البحرية، التي تعد مكانا ربما تحول الفيروس فيه من الحيوانات إلى البشر، حيث كشفت البحوث اللاحقة عن حالات إصابة وقعت قبل تفشى الفيروس بالسوق، ما ينفي فرضية أنه بؤرة تفشى الفيروس.

جميع الفرضيات مطروحة

وفي 12 فبراير الجاري، أكّد الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه تمت إثارة بعض الفرضيات فيما يخص أصل ومنشأ فيروس كورونا ولكن جميع الفرضيات مازالت مطروحة فيما يتعلق ودراسات أصل الفيروس وتستدعي المزيج من الدراسات، مشيرا إلى أنَّ بعض المعلومات الإضافية خارج اختصاص البعثة الدولية.