التخطيط تعتمد 300 مليون جنيه لمواجهة الأمطار بالإسكندرية

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعم وزارة الإسكان بمبلغ 300 مليون جنيه، لمشروع «توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية» كدفعة مقدمة، للبدء فى تنفيذ رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على تحقيق خطوات سريعة على أرض الواقع، لتنفيذ والانتهاء من مشروعات رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، قبل حلول موسم الشتاء المقبل أكتوبر 2021 كحد أقصى.

وأضافت «السعيد»، أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتلبية المطالبات العاجلة والمُلحة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية.

وأوضحت «السعيد»، أن الوزارة حريصة علي دعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومواجهة وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجهها، مضيفة أن مشروعات الصرف الصحي، تحظى بأهمية كبيرة في اجتماعات الحكومة، بما يشمل التأكيد على ضرورة دعم تلك المشروعات، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، لتنفيذ أية مشروعات عاجلة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط، كانت وافقت مؤخرًا على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه، لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة العام المالي الحالي 2020 /2021.