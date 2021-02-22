مستشار عسكري: العلاقات المصرية الأمريكية ذات خصوصية استراتيجية راسخة

علق اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقائد القيادة المركزية الأمريكية، قائلا إن الفترة الماضية شهدت إطارا كبيرا للتعاون الثنائي القائم بين البلدين في جميع المجالات، مع التأكيد على خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما، وبخاصة في المجال العسكري.

وأضاف الألفي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «العلاقات بين البلدين تصب في المصالح المشتركة، إذ إن لواشنطن مصالح مباشرة مع القاهرة وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وشرق المتوسط، وبالتالي فإن هذه العلاقات تتناول ما يمكن أن يؤثر على المنطقة العربية بالكامل، وبخاصة مع الظروف التي تمر بها».

وحول إشادة قائد المنطقة المركزية الأمريكية بالجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب، أوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن أمريكا أرادت أن تتدخل شخصيا في عملية مكافحة ومقاومة الإرهاب، إلا أن القيادة المصرية أصرت على التعامل مع هذه القضية بطريقة خاصة، ما أكسبنا قدرات كبيرة وخبرات كثيرة ومعلومات يمكن أن ندعم بها عملية الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتابع، بأن مثل هذه اللقاءات الثنائية تستهدف التنسيق والتعاون في مثل هذه المجالات، وبخاصة أعمال الهجرة غير الشرعية والتهريب بجميع أشكاله، مثل إعادة توطين الإرهاب في المنطقة، والعناصر التي يتم جلبها للخارج من أجل التواجد في المنطقة والتأثير على الأمن والاستقرار فيها، وهو ما يؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة، وهنا يأتي الدور المصري الهام الذي يقوم على توجه سياسي هام جدًا وهو عدم التدخل في شؤون الغير: «دائما ما تدعم مصر الحلول السياسية والنأي بالنفس عن الدخول في صراعات خطيرة جدا يمكن أن تؤثر على استقرار المنطقة».