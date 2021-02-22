«أبل» تستعيد صدارة سوق الهواتف متفوقة على «سامسونج»

استعادت «أبل» صدارة سوق الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2016، مع تراجع مبيعات الهواتف عالميًا، وفق موقع مباشر مصر.

وكشفت نتائج التقرير الفصلي الصادر عن شركة «جارتنر» لأبحاث التكنولوجيا، اليوم الإثنين، أن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية حول العالم في الربع الرابع، تراجعت بنحو 5.4 بالمائة لتصل إلى 384.62 مليون وحدة، مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وارتفعت مبيعات «أبل» من الهواتف الذكية بنحو 14.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام المنصرم، لتصل إلى 79.94 مليون وحدة.

وبلغت شحنات «سامسونج» 62.11 مليون وحدة في الربع الأخير بانخفاض 11.8 بالمائة على أساس سنوي.

واستحوذت «أبل» على 20.8 بالمائة من سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأخير من العام الماضي، بينما بلغت حصة «سامسونج» 16.2 بالمائة.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت «شاومي» بحصة 11.3 بالمائة بعدما ارتفعت مبيعاتها من الهواتف الذكية بنسبة 33.9 بالمائة في الربع الرابع على أساس سنوي، لتصل إلى 43.4 مليون وحدة.

وارتفعت حصة «أوبو» في سوق الهواتف الذكية إلى 8.9 بالمائة، حيث باعت الشركة 34.37 مليون وحدة في الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 12.9 بالمائة عن الربع نفسه من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات «هواوي» بنحو 41.1 بالمائة إلى 34.31 مليون وحدة خلال الربع الرابع، لتتراجع إلى المركز الخامس في سوق الهواتف الذكية بحصة 8.9٪.

وفي إجمالي 2020، بلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم 1.34 مليار وحدة، مقارنة مع 1.54 مليار وحدة في 2019.

وتراجعت مبيعات «سامسونج» بنحو 14.6 بالمائة في إجمالي 2020 لتصل إلى 253.02 مليون حدة، لكنها لا تزال في الصدارة في العام بأكمله، مقارنة مع 199.8 مليون وحدة باعتها «أبل» خلال نفس الفترة.