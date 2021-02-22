الأمل يسود قرية الديسمي بالجيزة بعد ضمها لمبادرة «حياة كريمة»

عرضت قناة «extra news»، تقريرا عن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بحياة المواطنين، ويتحرك قطار المبادرة في محافظات مختلفة وقرى متنوعة، وذهب قطار المبادرة الرئاسية اليوم، إلى محافظة الجيزة في قرية الديسمي، وتحدث المواطنين عن مطالبهم، بضرورة توفير صرف صحي، ورصف الطرق وإدخال الكهرباء بشكل حديث، بدلا من الاعتماد على نظام الكهرباء الهوائية التي تسبب خطورة على حياة المواطنين.

مطالبات بتوفير بناء بيوت حديثة عن طريق حياة كريمة

وذكر التقرير الذي بثته القناة على شاشتها ومنصتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأهالي لا يستطيعون بناء بيوت حديثة هناك، والبناء يكون فقط من خلال استقدام الطوب اللبني، مطالبين بضرورة توفير الصرف الصحي، لأن حياتهم صعبة بدون وجود صرف صحي، كما يطالبون بإدخال الغاز الطبيعي.

المواطنون يحتاجون خدمات صرف صحي وإنترنت

وأشار المواطنون، إلى أنهم يحتاجون وجود خدمات الصرف الصحي في بلدهم، وكذلك الإنترنت بسبب وجود 3000 طالب، يتم تعليمهم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الرئيس السيسي يطلق مبادرة حياة كريمة

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجا، وتستهدف المبادرة 337 قرية في 11 محافظة، ويشارك في المبادرة عدة جهات، منها رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة التنمية المحلية.