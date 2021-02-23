الكهرباء: رفع كفاءة الشبكة لخدمة 2.8 مليون مشترك باالمنوفية والقليوبية

أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، نجاح الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك لخدمه 2 مليون و850 الف مشترك بقطاعي المنوفية والقليوبية

تحسين الخدمة لـ1.250 مليون مشترك بالقليوبية

وأشار إلى قيام قطاع القليوبية والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 8 هندسات تضم كلا من «مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر» ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 1.250 مليون مشترك فى يونيو 2020 بزيادة قدرها 200 ألف مشترك عما كان عليه فى 2014 منهم 300 ألف مشترك مسبوق الدفع بتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط «خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات».

تغذية قرية الأحراز

قال إنه تم تحديد قرية الأحراز بشبين القناطر وتشمل القرية 25 ألف نسمة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لكل مصرى ومصرية وتم تغذية القرية بعدد من وحدات الربط الحلقى وكابلات جهد متوسط، بالإضافة إلى عدد من مهمات الجهد المنخفض تشمل أعمدة وكابلات وموصلات ومجموعات أرضية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شبكة القرية بإجمالي تكلفة تصل إلى حوالى 9 ملايين جنيه وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023- 2024.

وفي مجال تطوير خدمة العملاء

- تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كل حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

- تم الانتهاء من تطوير 7 فروع من إجمالي 8 أفرع.

- تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار.

أعمال توسع وإحلال لخدمة 1.6 مليون مشترك في المنوفية

وأشار إلى قيام قطاع المنوفية والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 11 هندسة ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 1.6 مليون مشترك، بزيادة قدرها حوالى 242 ألف مشترك عما كان عليه فى 2014 منهم 410 آلاف مشترك مسبوق الدفع بتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة.

وفي مجال تطوير خدمة العملاء بالمحافظة

- تم الانتهاء من تطوير 10 فروع من إجمالي 11 فرعا.

- تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار.