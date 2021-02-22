بين «السيدان والـSUV».. أسعار ومواصفات سيارات «بيجو» 2021 في مصر

تتوافر الطرز المختلفة للعلامة الفرنسية «بيجو» للسيارات الملاكي، ما بين «السيدان» و«الرياضية» متعددة الاستخدامات، والعائلية، من موديلات العام الجاري 2021، داخل السوق، ضمن فئات سعرية وتجهيزات وإمكانيات مختلفة لوسائل الأمان وعوامل الترفيه داخل مقصورة السيارة.

وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» مواصفات وأسعار سيارات «بيجو» داخل السوق المحلي المصري.

سيارات بيجو في السوق المحلية

- بيجو 301

يتوافر طراز «بيجو 301» موديل 2021 داخل السوق المحلية، ضمن فئة سيارات الصالون (السيدان)، بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى منها بسعر 231 ألف جنيه، والثانية بـ243 ألف جينه، والثالثة بسعر 270 ألف جينه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- بيجو 508

يأتي في قائمة سيارات «بيجو السيدان» طراز 508، أيقونة العلامة الفرنسية، ويتوافر داخل السوق المحلي موديل العام 2021 بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى منها بسعر 480 ألف جنيه، والثانية بـ 520 ألف جنيه، والثالثة بـ599 ألف جنيه، والرابعة بسعر 605 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة ضمن فئة (السيدان) على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وبقوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

سيارات بيجو SUV

- بيجو 2008

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 348 ألف جنيه، والثانية بـ385 ألف جنيه، والثالثة بسعر 420 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200سي سي تيربو، بقوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- بيجو 3008

يأتي طراز 3008 ضمن قائمة سيارات «بيجو SUV» بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى منها بسعر 475 ألف جنيه، والثانية بـ520 ألف جنيه، والثالثة بـ560 ألف جنيه، والرابعة بـ610 ألف جنيه، والخامسة بسعر 660 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

- بيجو 5008

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى منها بسعر 565 ألف جنيه، والثانية بـ 610 ألف جينه، والثالثة بـ685 ألف جنيه، والرابعة بـ695 ألف جنيه، والخامسة بـ735 ألف جنيه، والسادسة بسعر 745 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سى سى، بقوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.