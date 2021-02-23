قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي: سعيد بلقائي الرئيس السيسي

‏عبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في القاهرة، واصفا مصر بالشريك الاستراتيجي.

وقال ماكنزي وفقا لبيان نشرته القيادة المركزية: «كنت سعيداً بأن ألتقي بالرئيس السيسي وكبار القادة العسكريين في القاهرة، خصوصا أن مصر شريك استراتيجي، وحددنا سبل تعزيز العلاقات الأمريكية-المصرية».

وقال: «لقد استمرت علاقتنا الدفاعية- وستبقى- لمصلحة بلدينا العظيمين».

من جانبه، أكد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثن كوهين أن الزيارة تعزز الشركة الاستراتيجية التي جمعت البلدين في محاربة الإرهاب وحماية التجارة وضمان الأمن الإقليمي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية فى زيارته إلى مصر، مؤكدًا خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائى القائم فى جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكرى القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة فى مواجهة التحديات المشتركة فى المنطقة.

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