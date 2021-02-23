حدث بعد منتصف الليل.. مأساة مركب الإسكندرية ولقاح كورونا يصل المطار

شهد مساء أمس الإثنين والساعات الأولى من اليوم الثلاثاء حادثة مؤلمة في الإسكندرية وبشرى سعيدة في القاهرة، حيث وقع حادث غرق مركب في بحيرة مريوط بالإسكندرية ووصلت شحنة جديدة من اللقاح الصيني لمصر وهذه الأحداث نرصدها تفصيليًا لكم كما يلي:

غرق مركب يقل 17 شخصا واستخراج 8 جثث حتى الآن

تعرض قارب صغير يقل 17 شخصاً للغرق، مساء أمس الاثنين، في الملاحات بمنطقة «الهوارية»، غرب مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطاراً يفيد بغرق قارب يقل عدداً من الأشخاص في الملاحات، وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية إلى موقع الحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ، للمساعدة في أعمال انتشال ضحايا الحادث.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكاتف جميع جهود الأجهزة المعنية لانتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب.

وقال الشريف إنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكل قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث، منها توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

وقال المحافظ إنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، إلى 8 ضحايا وذلك بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثث أخرى من الملاحات.

وقال للدكتور سعيد السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت 8 جثث من موقع الحادث إلى مشرحة مستشفى العامرية غرب الإسكندرية.

وأضاف «السقعان» أن سيارات الإسعاف المُجهزة وبرفقة طاقم طبي متواجدين في موقع الحادث حتى خروج آخر ضحية من الحادث، لافتا إلى أن جميع المستشفيات التي تم تجهيزها لاستقبال ضحايا الحادث في حالة تأهب.

وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا

وصلت شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفارم) هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية بمطار القاهرة الدولي وكان في استقبالها عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

واستقبل وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، الشحنة الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الصيني «سينوفارم»، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من العاصمة الصينية بكين، على متن طائرة شركة مصر للطيران.

ووصلت شحنة اللقاح الصيني على متن رحلة مصر للطيران رقم ms956، القادمة من العاصمة الصينية بكين، وكان في استقبالها الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة المصرية، ووفد السفارة الصينية بالقاهرة.