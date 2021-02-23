فحص 375 مواطنا في قافلة طبية بـ«عزبة ابو علي» بالغربية

دفعت محافظة الغربية بقافلة طبية شاملة إلى عزبة أبو علي، بمركز زفتى، اليوم، للكشف على المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان، استكمالاً لفاعليات القوافل التي أعلن عنها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

شارك في القافلة جمعية الهلال الأحمر، واجرى الفريق الطبي الكشف على 375 مواطن في تخصصات «الباطنة، العظام، الأطفال، الجلدية والرمد»، وتم صرف الأدوية بالمجان على مدار اليوم.

كما شارك في القافلة جمعية قلوب أصحاء لاكتشاف العيوب الخلقية لمرضى القلب من الأطفال، والتي وقعت الكشف على 57 حالة، وتم اكتشاف حالتين تعانيان من عيوب خلقية بالقلب وتم تحويلهما إلى المحلة الكبرى لاستكمال الأبحاث والتدخل العلاجي المبكر سواء بالقسطرة أو جراحة القلب المفتوح بالمجان.

وفي ذات السياق، قامت جمعية «شبرا اليمن»، بالكشف على 200 حالة، حيث تم اكتشاف عدد 38 حالة تعاني من «مياه زرقاء - بيضاء - زفرة - زرع نخاع - انفصال شبكية»، وسيتم إجراء العمليات لهم بالمجان، كما تم عمل 13 نظارة بالمجان.

من جهة اخرى، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حملات متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية التي أسفرت عن غلق عدد 617 محلا، وفض271 سوق، وغلق 189 مطعما، و364 مقهى، و362 ورشة و 1032 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد 2835منشأة مخالفة لمواعيد الغلق.

وأشار المحافظ في تصريح له، اليوم، أنه تم غلق وتشميع عدد 1304 مركزاً للدروس الخصوصية، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .