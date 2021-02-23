تزايد الإقبال على طلبات حجز وحدات صناعية كاملة التشطيب ببنها وميت غمر

قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنَّ حجز الوحدات الصناعية كاملة التشطيب بالمرحلة الثانية لطرح المنطقتين الاستثماريتين في بنها وميت غمر، قد شهد اقبالا متزايداً من جانب الراغبين في الحصول على تلك الوحدات، حيث وصلت الوحدات المحجوزة خلال الأسبوع الأول من الطرح إلى أكثر من 133 وحدة بهما.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل الإجراءات التي تستهدف دعم المستثمرين وتيسير أعمالهم بمختلف المحافظات، واصلت المنطقة الاستثمارية بكل من بنها وميت غمر استقبال طلبات المرحلة الثانية لحجز الوحدات الصناعية كاملة التشطيب بهما، والذي بدأ يوم الأحد الموافق 14 من شهر فبراير الجاري، ويستمر حتى يوم 15 مارس المقبل.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين بالمنطقتين الاستثماريتين، بناءً على المقترح المقدم من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في ضوء توجه الهيئة لدعم وتشجيع صغار المستثمرين، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف المنطقة الاستثمارية ببنها جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار بإجراءات مُيسرة بموجب الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمن الإعلان الخاص بطرح الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، إجمالي عدد يصل إلى 147 وحدة تتراوح مساحتها ما بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق وتشمل: «الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي»، مع إتاحة إنشاء دور ميزانين داخل الوحدة وفقا للمواصفات المحددة من الهيئة.

وتُتاح كراسة الشروط والمواصفات بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمقر الهيئة حي السفارات بمدينه نصر، أو مقر المنطقة الاستثمارية في عزبة نجيب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ويتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg، أو مكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها.

كما يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المُعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها الهيئة العامة للاستثمار بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، تشمل مركز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وأماكن انتظار سيارات.

بينما يبلغ إجمالي عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر 107 وحدات، وتتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين 144 و576 مترًا مربعًا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق وتشمل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وتستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الهندسية والمعدنية والاخشاب، وينطبق عليها نفس شروط منطقة بنها.

ويتمّ التعاقد على الوحدات المختلفة داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر بنظام الإيجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقًا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، كما يمكن للراغبين التقدم لحجز أكثر من وحدة حسب المساحات المعلنة.