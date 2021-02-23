خطوات تحميل تطبيق Clubhouse لمستخدمي هواتف الأندرويد

تطبيق جديد باسم Clubhouse، انتشر مؤخرا على الهواتف المحمولة لمستخدمي الـIOS، وهو موقع تواصل اجتماعي يعتمد على الدردشة الصوتية بدلًا من الكتابة، حيث يمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الموجودين في التطبيق، وذلك عقب تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بإعلان استخدامه، الأمر الذي دفع عدد كبير من محبي التكنولوجيا حول العالم لمحاولة معرفة تفاصيل التطبيق الجديد.

ونظرًا لأنّ التطبيق متاح لأجهزة الآيفون فقط، بدأ مستخدمو الأندرويد البحث عن طريقة لتحميل التطبيق خاصة مع انتشاره الواسع بين أصدقائهم، وفي هذا الصدد؛ يقدم موقع GitHub طريقة لتحميل التطبيق على هواتف الأندرويد وذلك على النحو التالي:

- الدخول على تحميل التطبيق عن طريق الرابط.

- الضغط على assets ثم الضغط على apk لتبدأ عملية التحميل.

- بعد اكتمال عملية التحميل يطلب منك التطبيق إدخال رقم هاتفك المحمول.

- بعد ذلك تستقبل كود على رقم الهاتف الذي أدخلته مُسبقًا، ابدأ بإدخاله.

- بعد إتمام التسجيل، فـ أنت الآن في انتظار دعوة من أحد مستخدمي التطبيق للبدء في استخدامه.

ويعد التطبيق مقتصرًا على الأشخاص المدعوين فقط، إذ يجب دعوتك للانضمام من قبل عضو حالي من المستخدمين، وبمجرد الدخول إلى البرنامج يقدم لك عدد من الموضوعات التي قد تهمك، وكلما زادت الاختيارات، كلما زادت عدد غرف الدردشة والأفراد الذين يوصيك التطبيق بمتابعتهم أو الانضمام إليهم.

وكان مرصد جامعة ستانفورد الأميركية، أوضح أنّ الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي تطبيق كلوب هاوس للمحادثات الصوتية بسبب عيوب أمنية، وفقًا لموقع العربية نقلا عن وكالة «رويترز».

وذكرت «رويترز»، أنّ تطبيق كلوب هاوس، يعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب للبيانات، ولزيادة الأمان للمستخدمين، كما يخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين.