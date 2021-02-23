ضبط صاحبي مخبزين في القليوبية استوليا على 11 مليون جنيه من أموال الدعم

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية اثنين من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الخصوص بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم حيث استولى الأول على 10 ملايين و600 ألف جنيه والثاني على 351,315 جنيه من خلال إثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز بصفة يومية وتصرفهما فى الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.

وردت معلومات للعقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبي، تفيد بقيام اثنين من أصحاب المخابز البلدية فى الخصوص بالتلاعب والاستيلاء على أموال الدعم واختراق منظومة التشغيل عبر إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.

تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث وبعد استصدرا إذن من النيابة العامه تم ضبط المتهمين وبالفحص تبين إستيلاء المتهم الاول على أموال الدعم بدون وجه حق طبقاً لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عشرة ملايين وستمائة وعشرة ألف جنيه، وتبين أن المتهم الثاني استولى على مبلغ 351,315 جنيه.

في وقت سابق، شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة مكبرة للتفتيش على منافذ بيع السلع الغذائية وثلاجات اللحوم، أسفرت عن ضبط ثلاجة لبيع اللحوم تبين أن الضبوطات بها تغير اللون والخواص الطبيعيه، كما تم ضبط اثنين من أصحاب المخابز يتلاعبان فى صرف الخبز بإثبات عمليات وهمية للاستيلاء على الدعم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.