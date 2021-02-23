8 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة توصيات الموازنة العامة للدولة
كتب:
محمد يوسف
02:52 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
مصطفى سالم
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 8 اجتماعات الأسبوع المقبل لمتابعة توصيات الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الأحد لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 22-2021 فيما يخص وزارة الصحة.
وأضاف النائب مصطفى سالم، كما تعقد اللجنة اجتماعا للنظر ومناقشة الحساب الختامي للموازنة، خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019-2020، كما تعقد اللجنة اجتماع يوم الإثنين لمناقشة الحساب الختامي للموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية سلامة الغذاء عن السنة المالية 2019-2020.
وتعقد اللجنة أيضا اجتماع الإثنين لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات، الكيماوية في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية لعام 2018 -2019 وتعقد اللجنة اجتماع الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج. علاقتهما في الموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 - 2019
كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 2019 ويناقش الاجتماع أيضا موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 2019.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع يوم الأربعاء لبحث نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبري ومصر القابلة للتأمين في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة، ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 - 2019 كما تنظر الحساب الختامي للموازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019- 2020.