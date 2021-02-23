8 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة توصيات الموازنة العامة للدولة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 8 اجتماعات الأسبوع المقبل لمتابعة توصيات الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.

‏وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الأحد لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 22-2021 فيما يخص وزارة الصحة.

وأضاف النائب مصطفى سالم، كما تعقد اللجنة اجتماعا للنظر ومناقشة الحساب الختامي للموازنة، ‏خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019-2020، كما تعقد اللجنة اجتماع يوم الإثنين لمناقشة الحساب الختامي للموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية سلامة الغذاء عن السنة المالية 2019-2020.

وتعقد اللجنة أيضا اجتماع الإثنين لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات، ‏الكيماوية في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية لعام 2018 -2019 وتعقد اللجنة اجتماع الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج. علاقتهما في الموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 - 2019

‏كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع الثلاثاء لبحث موقف نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 2019 ويناقش الاجتماع أيضا موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 2019.

‏وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع يوم الأربعاء لبحث نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبري ومصر القابلة للتأمين في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة، ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 - 2019 كما تنظر الحساب الختامي للموازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019- 2020.