«التعليم العالي» تنفي تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات: لا تنساقوا للشائعات

نفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من شائعات وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول.

وأكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّ المجلس الأعلى للجامعات أكّد في اجتماعه الأخير السبت الماضي على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأهابت وزارة التعليم العالي بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكّد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، علمًا بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بالوزارة، تنشر عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» https://m.facebook.com/MOHEEGYPT/.

كما أهابت وزارة التعليم العالي، بطلاب الجامعات والمعاهد عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي من المتوقع أن يكثف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تروّيجها خلال الفترة القادمة بقصد إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى سعى البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى إلى تزييف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة خطأً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف خلق حالة من التشويش والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.