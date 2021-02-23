«جروب الماميز» يعرض قصة رسام شاب تربى في دار للأيتام
محمد نبيل: فخور بنفسي ورسوماتي تعبر عني
كتب:
نرمين عفيفي
02:40 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
الإعلامية زهرة رامي
استعرض برنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية زهرة رامي على قناة «مدرستنا1»، قصة رسام شاب، انفصل والداه وهو في سن صغيرة، وتركته والدته فى دار لرعاية الأيتام بعدما تزوجت هي وأبيه من آخرين.
صحبتي مع الأطفال خففت من شعوري
عاش محمد نبيل الرسام الشاب فى دار أيتام أكثر من 10 سنوات، وابتدى الرسم فى سن صغيرة للتعبير عن معاناته مع التفكك الأسري والمشاكل الاجتماعية، وقال الرسام الشاب إن حياته داخل دار الأيتام لم تكن سهلة، لكن صحبته والأطفال هناك خففت عليه كثيرا، «كانوا مهونين الموضوع عليا، وخدت فصل سنتين ورجعت اتفصلت تاني بسبب الرسم على الحيطة، وطول عمري عندي رفض دائم لوصف يتيم لأن أهله على قيد الحياة».
أي لوحة أرسمها بتعبر عني
وروى الرسام الشاب لبرنامج «جروب الماميز» إنه بعد خروجه من الدار عاش تحت أحد كباري الجيزة، حتى بحث عن عمل واستطاع توفير االمال للسكن، وتلقي كورسات احترافية في الرسم، وتلقى مساعدة من وزارة التضامن أثناء مشواره لدراسة الرسم عن طريق الكورسات، وأصبح لديه معرفة بالخامات لبدء مشواره الاحترافي، مؤكدا «أي لوحة بعملها هنا لازم تكون بتعبر عني، موضوع الرسم كله عن أبويا وأمي، الورقة والقلم هما مصدر الحنية في حياتي».
ضغطت على نفسي عشان أوصل وفخور بنفسي
وعبر الرسام الشاب لـ«جروب الماميز» عن أحلامه بإقامة مقرات للرسم له فى كل المحافظات، وإنشاء أكاديمية لتعليم فنون الرسم، قائلا:" فخور بنفسي وكل اللي كان بايديا إني أعمل حاجة وكنت بضغط على نفسي عشان أوصل».
ومنحت زهرة رامي خلال الحلقة روشتة مختصرة لطلاب الدبلومات والمعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمنع التشتت وللتمعن فى فهم قرارات الوزارة.