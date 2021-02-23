«جروب الماميز» يعرض قصة رسام شاب تربى في دار للأيتام

استعرض برنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية زهرة رامي على قناة «مدرستنا1»، قصة رسام شاب، انفصل والداه وهو في سن صغيرة، وتركته والدته فى دار لرعاية الأيتام بعدما تزوجت هي وأبيه من آخرين.

صحبتي مع الأطفال خففت من شعوري

عاش محمد نبيل الرسام الشاب فى دار أيتام أكثر من 10 سنوات، وابتدى الرسم فى سن صغيرة للتعبير عن معاناته مع التفكك الأسري والمشاكل الاجتماعية، وقال الرسام الشاب إن حياته داخل دار الأيتام لم تكن سهلة، لكن صحبته والأطفال هناك خففت عليه كثيرا، «كانوا مهونين الموضوع عليا، وخدت فصل سنتين ورجعت اتفصلت تاني بسبب الرسم على الحيطة، وطول عمري عندي رفض دائم لوصف يتيم لأن أهله على قيد الحياة».

أي لوحة أرسمها بتعبر عني

وروى الرسام الشاب لبرنامج «جروب الماميز» إنه بعد خروجه من الدار عاش تحت أحد كباري الجيزة، حتى بحث عن عمل واستطاع توفير االمال للسكن، وتلقي كورسات احترافية في الرسم، وتلقى مساعدة من وزارة التضامن أثناء مشواره لدراسة الرسم عن طريق الكورسات، وأصبح لديه معرفة بالخامات لبدء مشواره الاحترافي، مؤكدا «أي لوحة بعملها هنا لازم تكون بتعبر عني، موضوع الرسم كله عن أبويا وأمي، الورقة والقلم هما مصدر الحنية في حياتي».

ضغطت على نفسي عشان أوصل وفخور بنفسي

وعبر الرسام الشاب لـ«جروب الماميز» عن أحلامه بإقامة مقرات للرسم له فى كل المحافظات، وإنشاء أكاديمية لتعليم فنون الرسم، قائلا:" فخور بنفسي وكل اللي كان بايديا إني أعمل حاجة وكنت بضغط على نفسي عشان أوصل».

ومنحت زهرة رامي خلال الحلقة روشتة مختصرة لطلاب الدبلومات والمعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمنع التشتت وللتمعن فى فهم قرارات الوزارة.