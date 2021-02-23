رجاء حسين عن عدم استقبال ممثلين في منزلها: من شروط والدي

علقت الفنانة رجاء حسين، على قول البعض بأن أفلام يوسف شاهين لا تُفهم قائلة، إن هذه حجة واهية، وعدم ثقافة منهم، لأن أعظم الممثلين عملوا مع يوسف شاهين، «يعني معقول كل دول مش فاهمين يوسف شاهين واللي بيعمله علشان كده اشتغلوا معاه طبعا لا علشان كده دي حجة واهية، وهو بس كان سابق زمانه وبيعمل سينما غير السينما التقليدية بتاعتنا، من حيث إنه بيسبق أحداث وده بيبقي محتاج ربط شديد جدا وذكاء حلو والقراءة علشان تربط ما بين هذا وذاك، علشان كده أطلقوا عليه أنهم مبيفهموش أفلامه ودي مش مشكلتي لأني فاهمة أفلامه دي مشكلة اللي بيقول كده».

أسباب عدم استقبال الفنانين في بيتها أو زيارتهم

وأضافت حسين، خلال حوارها في برنامج «اسألني»، المذاع على فضائية Cbc، أن سبب إعلانها بأنها لا تحب أن تزور أحد من الفنانين في منزله أو يزورها أحد يرجع لأن والدها كان رافض ذلك تماما، «أبويا اشترط عدة اشتراطات، وهي عدم وجود لبس عريان ولا خروج معاهم أو زيارات وعدة أشياء أخرى، وبالتالي ده جعلني أتجنب أشياء كثيرة بدليل أني من أول ما دخلت الوسط لغاية ما خرجت على المعاش من المسرح القومي ولغاية مانا قاعدة دلوقتي عمري ما اتخانقت مع زميل أو زميلة، ولا عرفت واحد ولا اتنين ولا تزوجت، وتزوجت مرة انفصلت وعندي ولد بنت، والولد توفاه الله».

اللي صبرني على فراق ابني القرآن الكريم

وتابعت، أن السنوات الأولى من وفاة ابنها كانت صعبة للغاية، بدليل أني كنت تخينة للغاية وخسيت من كثرة التفكير في ابني، وأن اللي صبرها على الفراق كان قراءة القرآن الكريم، ومؤمنة بأن لكل أجل كتاب والله سبحانه وتعالي اختاره لأنه شخص كويس، «كنت مستنية أن ابني هو اللي يشيلني مش أنا اللي اشيله، ولكن للأسف الشديد أنا اللي شيلته زي ما شيلته في بدايته شيلته في اخرته».

لا أستطيع إطلاق لقب على نفسي

وأشارت، إلى أنها «إنسانة عادية من الشعب وأحبت التمثيل ودخلته واحترمت المشاهدين اللي بيتفرجوا عليا وكنت بعمل كل حاجة الناس تقول عليها الله وكويسة وبس، لكن لا استطيع أن أطلق على نفسي لقب واترك الجماهير هيا اللي تطلق عليا اللقب، لكن أنا أقول لا يبقي الفرق بيني وبين اللي اسمه ايه ده ايه ولا حاجة».