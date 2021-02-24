سفير اليابان بالقاهرة: الشعب المصري «دمة خفيف».. يحبون التقاط الصور

قال نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن الشعب المصري يمتاز بخفة دمه، موضحًا أنه في المرة الأولى التي جاء فيها مصر كانت منذ 35 عامًا، وكان وقتها طالبًا وجاء إلى مصر من أجل زيارة الأهرامات، ولكنه أيضًا كان مهتمًا بالشعب المصري، إذ كان المصريون يتسمون بالحيوية والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنهم يحبون التقاط الصور الفوتوغرافية.

حب الشعب المصري للالتقاط الصور أمر مشوق للغاية

وأضاف «ماساكي»، خلال حواره في برنامج « من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، أنه كلما حاول التقاط الصور في أي مكان في مصر كان المصريين يتجمعون حوله دائمًا، وهو نفس الشيء تمامًا الذي يحدث معه اليوم، ففي كل مرة يظهر فيها يأتي الناس معه من أجل التقاط الصور، « إنه شي مشوق للغاية».

الشعب الياباني «خجول» .. لانطلب من الغرباء التقاط الصور معهم

وأشار السفير الياباني بالقاهرة، إلى أن الشعب الياباني يُحب أيضًا التقاط الصور، « لكننا أكثر خجلًا ، لذلك لا نطلب دائما من الغرباء التقاط الصور معنا، لكن المصريين أناس مثيرون للاهتمام، وساحرون للغاية، وهذا هو انطباعي الأول عنهم».